الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 73 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

سيارة متهالكة
سيارة متهالكة

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من رفع 73 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

الانضباط دراجة نارية متروكة رفع وزارة الداخلية
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