الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

السلع التموينية
السلع التموينية

يزداد البحث عن اسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 الذي بدأ منذ أيام مضت واستعد المواطنين لصرف مقررات السلع التموينية المقررة لهم لهذا الشهر. 

اسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 وفق حصص الصرف المقررة لكل فرد في البطاقة التموينية.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه

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أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

المربى 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

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طن زيت الذرة بـ43500 جنيه.. أسعار زيت الطعام في السوق المحلي اليوم

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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