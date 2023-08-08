الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طن زيت الذرة بـ43500 جنيه.. أسعار زيت الطعام في السوق المحلي اليوم

زيت طعام
زيت طعام

 شهدت أسعار زيت الطعام، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، استقرارا في السوق المحلي، لدى تجار الجملة، وتراوح ما بين 62: 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

- أسعار زيت الطعام اليوم في مصر


استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 43,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 51,500 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 50,500 جنيه للطن، وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 48,500 جنيه للطن.

- سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت  ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت  خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيها، وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها. 

أسعار زيت الطعام اليوم أسعار زيت الطعام التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي السوق المحلية السوق المحلي زيت الصويا المكرر زيت الذرة الخام زيت عباد الشمس المكرر سعار زيت عباد الشمس المكرر سعار زيت الذرة المكرر سعر زيت الذرة المكرر سعر طن زيت الصويا المكرر سعر طن زيت الذرة الخام سعر زيت الذرة الخام زيت عباد الشمس
ads

الأكثر قراءة

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

"التعليم": مناهج الرياضيات الجديدة تعتمد على الخطوات القصيرة والقدرات الحسابية

تعاطى المخدرات ثم ذبح زوجته وابنه فى الهرم

غرق طفل فى مياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين