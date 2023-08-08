طن زيت الذرة بـ43500 جنيه.. أسعار زيت الطعام في السوق المحلي اليوم

شهدت أسعار زيت الطعام، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، استقرارا في السوق المحلي، لدى تجار الجملة، وتراوح ما بين 62: 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

- أسعار زيت الطعام اليوم في مصر



استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 43,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 51,500 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 50,500 جنيه للطن، وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 48,500 جنيه للطن.

- سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيها، وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها.