الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع للمرة الثانية.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية تأثرًا بالبورصات العالمية.

تقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر، والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨    نحو      ١٨٤٣  جنيها.


وسجل عيار ٢١    نحو      ٢١٥٠   جنيها.


وسجل عيار ٢٤    نحو    ٢٤٥٧   جنيها.

وأوضح عضو شعبة الجنيه ذهب   ١٧٢٠٠  جنيه. 
                         

وأوضح أن الأسعار لا تشمل المصنعية
                             
وأوضح أن سعر الذهب العالمي  ١٩٣٦ دولارا للأونصة.

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