الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: باريس سان جيرمان يخطط للموسم الجديد دون مبابى

كيليان مبابى
كيليان مبابى

أبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم الفريق، من حساباتها للموسم الجديد.

وعرضت إدارة نادي باريس سان جيرمان مبابي للبيع خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبلغ إدارة النادي أنه لا يرغب في تفعيل شرط التمديد والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية، وتم عرضه بالفعل للبيع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي بدأت التخطيط للفريق دون كيليان مبابي، مشيرة إلى أنه خرج من الخطط المستقبلية بالفعل.

وأفادت الصحيفة بأن قادة باريس سان جيرمان قالوا للإدارة إنهم مصممون ومستعدون للعب دون مبابي.

وانضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو معارًا مع شرط للشراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

ويعد ريال مدريد الطرف الأقرب لضم مبابي لتلاقي رغبة اللاعب مع النادي الإسباني، والذي كان قريبًا من الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تمدد إدارة باريس سان جيرمان عقدها معه.

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