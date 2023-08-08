وزير الأوقاف: حرص الرئيس السيسى على افتتاح المساجد بنفسه دعم كبير لإنجازها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم بحمد الله وتوفيقه، وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة، واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وأضاف وزير الأوقاف أن افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، وافتتاح مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ومسجد الظاهر بيبرس، والحاكم بأمر الله، والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذه المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم -رضي الله عنها.

وأوضح "جمعة"، أنه لا شك أن اهتمام الرئيس- حفظه الله- بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرص الرئيس على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث، كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة .

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس السيسي، قائلا شكرا سيادة الرئيس علي اهتمام سيادتكم بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريف سيادتكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.