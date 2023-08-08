تقديم خدمات طبية لـ210 مواطنين خلال قافلة سكانية شاملة في الدلنجات بالبحيرة

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الشراقوة التابعة لقرية طيبة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 210 حالة بمختلف التخصصات" 70 من الأطفال و 80 باطنة و 15 أمراض النساء"، كما تم إجراء تحاليل لـ 20 حالة، وتحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، إلى أنه تم توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين".

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 من الأغنام و الأبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.