الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف دفعة معاش يوليو بـ455 مليون جنيه

الأمانة العامة لاتحاد
الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة- الأطباء البيطريين)، عن بدء صرف معاش الأعضاء وأسرهم عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 اعتباراً من اليوم.

وصرح الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام للاتحاد عن صرف المعاش طبقاً للزيادة الجديدة والتى أٌقرها المجلس فى جلسته التى عقدت فى الثانى من مايو الماضى برفع معاش الأعضاء بنسة 35 % ليصبح 1350 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه اعتباراً من يوليو 2023.

وأضاف أمين عام الاتحاد، في بيان له، أن المعاش يصرف إجمالاً على 4 دفعات، أي بواقع كل ثلاثة أشهر، تحديدا في منتصف ( فبراير- مايو - أغسطس - نوفمبر) من كل عام للأعضاء الذين بلغوا سن الستين أو أسر الأعضاء المتوفين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار علاء إلى أن القيمة الإجمالية لدفعة المعاش الواحدة تبلغ حوالى 455 مليون جنيه لأكثر من 118000 مستفيد من الأعضاء والأسر.

وذكر أمين عام الاتحاد، أنه فى الإطار نفسه قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بإرسال أكثر من 100 ألف رسالة SMS للأعضاء المستحقين للمعاش وأسرهم على أرقام هواتفهم المسجلة بإدارة المعاشات للتنويه بصرف المعاش اعتباراً من اليوم.
 

أطباء البشريين اتحاد نقابات المهن الطبية اتحاد المهن الطبية الأطباء البشريين الأمين العام للاتحاد الأطباء البيطريين مايو الماضي
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