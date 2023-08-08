"التعليم": مناهج الرياضيات الجديدة تعتمد على الخطوات القصيرة والقدرات الحسابية

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب الاعتماد في تعليم الرياضيات على الخطوات القصيرة قوية الأثر، وتجنب القفزات السريعة والاهتمام بالقدرات الحسابية الأساسية والاهتمام بالرسوم البيانية وتحليل البيانات والإحصاء، مع التركيز في بناء المناهج على الفروق الفردية بين الطلاب وتطوير مستوى المتعلمين ليتواءم مع هذه الفروق.

واختتم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف مصر، المنعقد على مدار يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية بعد انتهاء تطوير وتحديث مناهج المرحلة الابتدائية، حيث وضعت الوزارة معايير الجودة والمهارات كأساس فى بناء المناهج الدراسية الحديثة.