ضبط 59 محل مبيدات ومخصبات بدون ترخيص في البحيرة

تمكن قسمى الرقابة على المبيدات، والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل،ـ مدير عام الزراعة، ومتابعة المهندس سعد مصطفى عمار، مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات وقسم الرقابة على المخصبات، من ضبط 2 محلين غير مرخصين، و تم التحفظ على 168 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة.

وفي حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح به وبالمرور على 234 محلا للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية، تلاحظ وجود 133 محلا مرخصا و59 محلا بدون ترخيص وتحت الترخيص 42 محلا، وجرى التنبيه على أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، وتعليمات المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة، بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة ، للقضاء على ظاهرة المبيدات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق والمحلات الغير مرخصة.

شارك في الحملة مديرية التموين والتجاره الداخليه بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة.