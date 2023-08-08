أخبار فاتتك|موقف كهربا بعد مهلة الـ60 يومًا و"الصحة" تكشف حقيقة نقص أدوية الغدة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ونرصد أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- خبير لوائح عن موقف كهربا بعد مهلة الـ60 يومًا: الغرض الأساسى لـ"فيفا" هو مصلحة اللاعب

تحدث طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، عن موقف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منحه مهلة لمدة 60 يومًا من أجل سداد الغرامة المفروضة عليه.

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- بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن تفاصيل تقدمها ببلاغ إلى مباحث الإنترنت؛ بسبب انتشار فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي بصوت والدها الفنان الراحل طلعت زكريا يكشف عن وفاته مقتولًا على يد أحد الفنانين.

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- "الصحة" تكشف حقيقة نقص أدوية الغدة

أوصى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع الأطباء بضرورة كتابة الاسم العلمي للدواء بدلًا من اسمه التجاري، وهو لا يعتبر التزامًا قانونيًا، فلا يوجد التزام إلا بقانون لكنه يعتبر التزامًا أدبيًا وأخلاقيًا.

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- أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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- "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار فرص الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام على المناطق الجنوبية، وتحديدًا حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل.

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