"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار فرص الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام، على المناطق الجنوبية، وتحديدا حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه توجد أمطار وارتفاع في درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية، حيث تصل درجات الحرارة لـ44 درجة مئوية مع الأمطار، لأن الأمطار أسبابها ارتفاع الحزام المداري المسبب للأمطار بالسودان وإثيوبيا ويكون مكانه عند خط الاستواء.

وأضافت أن الأمطار التي تسقط على جنوب البلاد لا تؤثر على الأنشطة اليومية وتكون أمطارا رعدية، وتصحبها رياح وأتربة ورمال مثارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أن المناطق الشمالية لا تصلها الأمطار أو الأتربة والرياح والرمال، فالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري لا يصلهم كل هذا.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع غدا مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، إذ تصل العظمي إلى 33 درجة، ولكن تستمر نسب الرطوبة طوال شهر أغسطس.