الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تكشف حقيقة نقص أدوية الغدة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أوصى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع الأطباء بضرورة كتابة الاسم العلمي للدواء بدلاً من اسمه التجاري، وهو لا يعتبر التزاما قانونيا، فلا يوجد التزام إلا بقانون لكنه يعتبر التزاما أدبيا وأخلاقيا، لافتًا إلى أن الالتزام الأدبي هو الالتزام الأليق والمتبع في كثير من دول العالم. 

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، حقيقة نقص أدوية الغدة، قائلاً: "إنه يوجد شح بعض الشيء في الدواء المستورد، لكن يوجد له مثيل بنفس المادة الفعالة والتركيز، من إنتاج المصانع الوطنية، حيث يوجد نوعان من الدواء يتم تصنيعهما في مصر لعلاج مشكلة الغدة الدرقية، وهما نفس المادة الفعالة بنفس التركيز، والسعر أرخص من المستورد. 

وعن ارتفاع أسعار الأدوية، قال الدكتور حسام عبدالغفار، إنه يتم استيراد المادة الفعالة، لافتًا إلى أنه بعد جائحة كورونا، فإن خطوط الإنتاج في أغلب المصانع توجهت نحو إما تصنيع اللقاحات أو تصنيع أدوية الكورونا، وعند انتهاء الجائحة، أصبحت خطوط الانتاج في حاجة للتغيير حتى تؤدي نفس الكميات التي تنتج قبل الكورونا. 

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