الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بدء الساعات الصباحية يسعى عشاق الكرة المصرية والمحبون لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها المحدد، ومتابعة الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 بكأس العالم للسيدات وفي وديات الأندية وغيرها، والقنوات الناقلة.

وتستمر مباريات كرة القدم المثيرة، واليوم الثلاثاء سوف يحظى بالكثير من المباريات الهامة وذلك على متنوع الأصعدة، ويحرص الالآف على متابعة المباريات بشكل حصري.

وتقام مباريات بدور الـ 16 بكأس العالم للسيدات، كما ستلعب مباريات ودية لفرق الرجال وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

في هذا التقرير تنشر "الدستور" نتعرف معًا على جميع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

سوف تكون الأنظار العربية كلها موجهة نحو منتخب المغرب النسائي الذي سيخوض دور الـ16 وذلك أمام منتخب فرنسا.

أما في وديات الأندية، سوف يلتقي برشلونة مع توتنهام بكأس خوان غامبر الودية في إقليم كتالونيا، وكذلك سيواصل ميلان الاستعداد للموسم المقبل عندما سيواجه مواطنه مونزا وديًا.

الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا أيضًا ستتواصل بمباراة غلطة سراي واولمبيا ليوبليانا والكثير من المباريات الأخرى أيضًا.

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مواقيت المبارايات اليوم الثلاثاء 

مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في كأس العالم للسيدات

فريق كولومبيا × فريق جامايكا (في تمام الساعة 11:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فريق المغرب × فريق فرنسا ( في تمام الساعة 14:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1 Premium
مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في وديات الأندية

فريق نادي برشلونة × فريق توتنهام (في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD 1
فريق ميلان × فريق نادي مونزا (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية)
مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

فريق غلطة سراي × فريق نادي أولمبيا ليويليانا (22:00 مصر والسعودية)
فريق أيندهوفن × فريق شتروم غراتس (في تمام الساعة 21:00 بين مصر والسعودية)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات
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