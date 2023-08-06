أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.

حكام مباراة الشباب والوحدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وجاء حكام مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على النحو التالي:

- الشباب السعودي X الوحدة الإماراتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA 1 HD

ويُديرها الحكم بن إبراهيم لحلو حكم ساحة، ويعاونه كل من قوراري مقران، وأكرم زرهوني، ومعهم لطفي بكواسة حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى سمير كزاز حكم فيديو "VAR"، ويعاونه الحسن أزكاو حكم فيديو مساعد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، بنظيره الهلال السعودي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان فريق الهلال السعوددي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، أمس السبت، بعدما تغلّب على مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، قد اختارت طاقمًا مصريًا لإدارة مباراة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والمقامة حاليًا بالسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء النصر والرجاء، في الدور نصف النهائي، مع فريق الشرطة العراقي، الذي بلغ هذا الدور، بعد إقصاءه السد القطري، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.