الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: مقتل 630 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت الدفاع الروسية تقدم الجيش الروسي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصدّ جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على 630 جنديا أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن فصائل هجومية تابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب)، تمكنت أثناء إجراء عمليات هجومية على جبهة واسعة، من تحسين الموقع على طول الخط الأمامي في منطقة بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف.

وأضاف التقرير، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدمت القوات الروسية في هذا الاتجاه بـ11 كيلومترا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاعات العدو، مشيرة إلى أن خسائر العدو على محور كوبيانسك بلغت نحو 110 عسكريين خلال آخر يوم.

وتابع أنه على محور زابوروجيا، تم التصدي إلى 3 هجمات للعدو وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل حوالي 80 جنديا للعدو، فيما بلغت خسائر العدو نحو 135 جنديا على محور دونيتسك، و225 جنديا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 65 جنديا على محور كراسني ليمان، ونحو 20 جنديا على محور خيرسون

وأشار إلى إصابة 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة، وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة في منطقة خاركوف، وكذا تدمير مركز قيادة اللواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا في دونيتسك.

ولفت إلى أنه تم اعتراض 9 صواريخ ستورم شادو و4 صواريخ هيمارس وإسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية.

ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

عاشرها وحملت منه وأجهضت.. الإعدام لأب هتك عرض نجلتة بمطروح

أسامة ربيع يكشف موعد الانتهاء من انتشال القاطرة فهد

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

"الجمارك": إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضرائب "مستمر"

باحث: الزعيم ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الحكم على الأنصارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية