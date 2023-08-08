الدفاع الروسية: مقتل 630 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور

أعلنت الدفاع الروسية تقدم الجيش الروسي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصدّ جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على 630 جنديا أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن فصائل هجومية تابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب)، تمكنت أثناء إجراء عمليات هجومية على جبهة واسعة، من تحسين الموقع على طول الخط الأمامي في منطقة بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف.

وأضاف التقرير، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدمت القوات الروسية في هذا الاتجاه بـ11 كيلومترا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاعات العدو، مشيرة إلى أن خسائر العدو على محور كوبيانسك بلغت نحو 110 عسكريين خلال آخر يوم.

وتابع أنه على محور زابوروجيا، تم التصدي إلى 3 هجمات للعدو وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل حوالي 80 جنديا للعدو، فيما بلغت خسائر العدو نحو 135 جنديا على محور دونيتسك، و225 جنديا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 65 جنديا على محور كراسني ليمان، ونحو 20 جنديا على محور خيرسون

وأشار إلى إصابة 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة، وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة في منطقة خاركوف، وكذا تدمير مركز قيادة اللواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا في دونيتسك.

ولفت إلى أنه تم اعتراض 9 صواريخ ستورم شادو و4 صواريخ هيمارس وإسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية.