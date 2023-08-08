الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطلين لقيامهما بسرقة محجر بالقطامية

متهمين
متهمين

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة،  تجديد حبس عاطلين لقيامهما بسرقة محجر بمنطقة القطامية، وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات. 

وكان قد تلقى  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزة الأول بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والآخر لـ"اللودر" لاستخدامه في السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس عاطلين سرقة محجر القطامية
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