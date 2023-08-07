الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق أعمال التعداد الاقتصادى على نصف مليون منشأة بمطروح

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعمال جمع بيانات التعداد الاقتصادى على مستوى الجمهورية ستتم اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل لمدة تمتد بين 6 لـ8 شهور، لتعلن النتائج خلال النصف الثانى من عام 2024.

وأضاف مسئول الإحصاء، لـ"الدستور"، أن هناك بعض المحافظات ذات طبيعة خاصة من حيث النشاط الاقتصادى، أهمها مطروح التى تتسم العمالة بها بأنشطة موسمية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وبناءً عليه سيبدأ العمل الميدانى بالمحافظة منفردة اعتبارًا من يوم السبت المقبل لمدة شهرين على نحو 2400 منشأة.

وأشار إلى إجراء تجربة قبلية للتعداد فى شهر مايو الماضى، على عينة ممثلة لكافة الأنشطة الاقتصادية فى جميع محافظات الجمهورية بهدف قياس معدلات الأداء اليومية للباحثين وتجربة الاستمارات والتطبيق المستخدم على التابلت وبعد ذلك بدأ الاستعداد لمرحلة التدريب على العمل الميدانى للتعداد  المقرر انطلاقها فى شهر سبتمبر المقبل، سبق ذلك تدريب المدربين لعدد 63 شخصًا ويغطى هذا التدريب التعريف بكافة المفاهيم والمصطلحات الواردة باستمارات التعداد، وكذا التدريب العملى على كيفية استيفاء الاستمارات بكافة أنواعها، ومن المقرر البدء فى تدريب ما بين 1200 لـ1500 باحث فى معسكرات بالمدينة التعليمية فى أكتوبر اعتبارًا من يوم 2 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

حول حجم العينة، أوضح أن التعداد الاقتصادى سيشمل نصف مليون منشأة اقتصادية، ما بين حصر شامل للمنشآت الاقتصادية الكبيرة التى يزيد عدد العمالة بها عن 10 مشتغلين والتى تقارب 73 ألف منشأة، وعينة تمثل 50 %من المنشآت المتوسطة التى تتراوح العمالة بها بين أكثر من 5 وأقل من 10 مشتغلين، و5% من المنشآِت الصغيرة التى تمثل نحو 85% من جملة المنشآت فى مصر، والتى يتراوح عدد العاملين بها 1-4 مشتغلين.

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