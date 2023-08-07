12 معلومة.. ما لا تعرفه عن التعداد الاقتصادى السادس قبل إطلاقه رسميًا

يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ النسخة السادسة من التعداد الاقتصادى لعام 2022 /2023، على ما يقارب نصف مليون منشأة على مستوى الجمهورية، وفيما يلى نرصد أهم المعلومات عن التعداد الاقتصادى:

التعداد الاقتصادى واحد من التعدادات التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بدورية كل 5 سنوات.

أُجرى أول تعداد اقتصادي بمفهومه الشامل عام 1992/1991، وتلاه العديد من التعدادات الاقتصادية؛ وصولًا للتعداد السادس عن العام 2022 /2023.

تنطلق أعمال جمع بيانات التعداد الاقتصادى على مستوى الجمهورية فى أكتوبر المقبل.

تمتد أعمال التعداد لمدة تمتد بين 6 لـ 8 شهور، لتعلن النتائج خلال النصف الثانى من عام 2024.

يسهم فى توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيعاتها الجغرافية التى تمكن من قياس الأداء الاقتصاد.

يوفر بيانات عن القطاع غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.

تم تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت أو ما يعرف بالعمالة غير المنتظمة على عينة فى حدود 36 ألف شخص.

أظهرت استحواذ قطاع التشييد والبناء على 44% من إجمالى العمالة خارج المنشآت.

يتم لأول مرة خلال التعداد حصر للمنشآت الاقتصادية فى المناطق الصناعية والحرة البالغ عددها 157 منطقة.

من المقرر إجراء حصر شامل للمنشآت الاقتصادية الكبيرة التى يزيد عدد العمالة بها علي 10 مشتغلين، والتى تقارب 73 ألف منشأة.

تمت الاستعانة بخبير دولى فى مرحلة استخراج عينة التعداد بدعم من البنك الدولى.

يقيس التعداد لأول مرة خدمات التعهيد والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الأخضر.