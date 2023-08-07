الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال «الداخلية»| صفقة حشيش بمليون جنيه.. وكشف غموض سرق شقة دبلوماسي

حشيش
حشيش

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

بقيمة 1.1 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بترويج المخدرات فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش وهيروين بـ1.1 مليون جنيه.

 

القبض على متهم بسرقة شقة دبلوماسى ليبى سابق فى الدقى

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة دبلوماسي ليبي سابق، والكائنة بمنطقة الدقي في الجيزة.

 

السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية الدروتين التابعة لمركز نبروه، ما أسفر عن وقوع تلفيات بالمكان دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس فى الطالبية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من إحدى النوافذ بالطابق السادس، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين فى كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل صديقة طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة.

 

ضبط شخصين قتلا مزارعًا فى كفر الشيخ

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات غموض واقعة وفاة شخص عقب وصوله إلى أحد المستشفيات بكفر الشيخ، حيث تبين أن المتوفى كان يعانى من اضطراب نفسى، وكان يعالج منه بعد أن حاول إنهاء حياته، ما اضطر أهلية المزارع للاستعانة بشخصين للسيطرة عليه، وأثناء ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته.

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