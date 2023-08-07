الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة المستقبل": قرارات الإفراج عن محبوسين تُؤكد صدق نوايا القيادة السياسية

المهندس علي عبده
المهندس علي عبده

ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، قرار النيابة العامة، اليوم، الإثنين، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في إثراء حالة الحوار الوطني الجارية بين كافة القوى السياسية الوطنية والتي يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المصري.

وقال، إن تلك القرارات جاءت عقب مطالبات بعض القوى السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن عدد من المحبوسين، في أثناء مناقشات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطني والانفتاح على مطالب كافة القوى السياسية في ظل جمهورية جديدة تسع الجميع وتضفي مزيدا من الإيجابية للوصول لحالة توافق كامل بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني.

ولفت إلى قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.

واختتم حديثه بالقول: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ذراعيه للجميع من منطلق المشاركة من أجل مجابهة تحديات الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية التي أثرت بالسلب على الكثير من الملفات ولاسيما الملف الاقتصادي، وهو ما يعزز حتمية إدراك الجميع لأهمية تلك المرحلة والعمل من منطلق وطني خالص بعيدا عن الأيديولوجيات الخاصة أوي أية مطالبات من شأنها لا تسهم في تصحيح المسار الوطني.

حماة المستقبل علي عبده المحبوسين الحوار الوطنى لجنة العفو الرئاسي السيسي
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

مُشاجرة بالسلام تنتهي بمقتل خفير.. والأمن يضبط 3 متهمبن (صور)

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين حول طقس الصيف

بينهم 16 معلمة.. «تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيجابية تحليل المخدرات

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية