خبير تونسى يكشف لـ"الدستور" أهمية زيارة شكرى إلى تونس

قال حازم القصوى، الخبير السياسي والقانوني التونسي، في أعقاب زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، إن العلاقات التونسية المصرية علاقات تاريخية منذ البداية ووتأسيس القاهرة.

واضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ الدستور: يجمع البلدين العديد من القضايا والدفاع عنها والتعاون المشترك في مجالات عديدة، والتي من بينها المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية كانت تونس و مصر لهما علاقة تعاون مشترك.

وتاب: وباعتبار أن التحديات كما المخاطر يخوضانها معا خاصة في مجال الأمن القومي ومنها معركة البلدين ضد الاستعمار منذ الأربعينات القرن، وذيوله من الإخوان وكانت تونس ومصر ملء العين والقلب.

واعتقد القصوري في ظل توجيه وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الرسالة التي يحملها وزير الخارجية المصري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد هي رسالة إخوة دائمة والأمة تخوض حربها الحقيقية ضد الاستعمار تبحث على تبادل وجهات النظر في عديد الملفات الإقليمية والدولية لما فيه خير للبلدين وعدم و مساندة لتونس قيادة و شعبا.

وأكد القصوري: إذ نقول هذا فإننا على يقين أن القيادتين يجسدان إرادة الشعبين في هذه المرة التاريخية الدقيقة خاصة و أنهما يعملان على قلب رجل واحد دفاعا عن وطن حر و شعوب سعيدة ٱمنة عشت الصداقة التونسية المصرية التونسية المصرية المجد و الخلود للشهداء تحيا تونس و مصر أبد الظهر.

وفي السياق ذاته، اكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه مساء الإثنين 7 أغسطس الجاري إلى تونس مباشرة من ندجامينا، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.