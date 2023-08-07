«حياة كريمة».. طبيب يستعرض جهود المبادرة الرئاسية لتطوير مستشفى العياط

حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نهضة صحية شاملة في قرى الريف المصري بهدف النهوض بكل أوجه الحياة في الريف المصري، وتوفير الخدمات ودعم البنية التحتية في كل القرى الفقيرة والنائية، وذلك كان حلمًا يراود جميع المصريين وتحقق بسبب المبادرة.

جاء ذلك من خلال تطوير وإحلال المستشفيات والوحدات الصحية داخل تلك القرى وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللائقة، فضلًا عن تلبية جميع احتياجات المستشفيات والمرضي.

المبادرة دعمتنا بالأجهزة الطبية الحديثة

"هشام البدري" مدير مستشفى العياط المركزي بالجيزة، قال إن نقص الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة كان السبب في ضعف الخدمات الطبية المقدمة للمرضي داخل المركز، وتمنى فقط أن المستشفى يتوفر بها تلك الخدمات ليقدم المساعدة للسكان ، وأثناء جلوسه داخل المستشفى جاءت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالخير وتحقيق حلمه عن طريق تطوير المستشفي وإدخال الأجهزة لها.

وقال"هشام" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حققت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بتطوير المستشفيات، حيث أن المشكلة الأساسية في المستشفى كانت بعض المباني المتهالكة، كما اهتمت المبادرة بمبنى الطوارئ الذي لا يستوعب عدد المرضى الذين يترددون على المستشفى، حيث قامت بزيادة مساحته وتزويده بالأسرة والأجهزة، وذكر أن ارتفاع عدد السكان في المركز تسبب في وجود ضغط كبير على المستشفى، لذلك عملت المبادرة لحل هذه المشكلة وكل المشكلات المشابهة، عبر تطوير المنشآت وتوفير الأجهزة الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة.

وأضاف أن المبادرة عملت على زيادة التخصصات في المستشفيات، كما عملت على تطوير العيادات الخارجية وتوفير بها جميع أنواع الأجهزة والعلاجات التي تساعد المرضى، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير من الخدمات للسكان وطورت المستشفي لخدمة المرضى بعد معاناة استمرت معهم لسنوات طويلة .