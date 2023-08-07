الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. وضع حجر أساس كاتدرائية جديدة بإيبارشية ميت غمر بيد الأنبا صليب

الكنيسة
الكنيسة

وضع الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم، حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء بكفر عطالله سليمان التابع للإيبارشية.

وصلى الأنبا صليب، القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، قبل وضع حجر الأساس، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط شعبي كثيف.

يُذكر أن مساحة الكاتدرائية تبلغ ٢٣٥٠ متر مربع، وتخدم حوالي ٧٠٠ أسرة من أبناء القرية ذاتها.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.

آباء كهنة الإيبارشية أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية الآباء كهنة الإيبارشية آباء كهنة الإيبارشي التصريح الرسمي الأنبا صليب أسقف ميت غمر الانبا صليب الخاصة بالخدمة السيدة العذرا اللقاء الشهري لكاتدرائية لسيدة العذراء مجمع كهنة مستندات مطران مكا مكاري
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