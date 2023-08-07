الإثنين 07 أغسطس 2023
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خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

جريدة الدستور

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النية تفسر العمل الصالح أما نية بدون عمل صالح لا ينظر إليها وعمل صالح بنية غير سليمة لا ينظر إليه، مشيرًا إلى قول الله "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا".

أضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ابني آدم قدما عملًا صالحًا وهو تقديم القربان، لكن تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بسبب النية، وذكر قول الله "واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين".

أشار الجندي إلى أن القصة المتداولة عن أن الصراع بين قابيل وهابيل، سببه رغبة كل منهما في الزواج من أختهما الجميلة غير صحيح: "لا دليل عليه، وربنا قال في القرآن السبب أنه لم يتقبل القربان من الآخر، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين".

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