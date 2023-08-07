منافس ترامب من حزب الجمهوري يقر بخسارته في انتخابات 2020

أقر حاكم ولاية فلوريدا رون ديانتيس بخسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020، نافيا مزاعم منافسه الرئيسي الكاذبة بأن الانتخابات قد سُرقت.

وأدلى المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة إن بي سي الإخبارية نُشرت اليوم الإثنين.

وقال حاكم فلوريدا إن "كل من يضع يده على الكتاب المقدس في 20 يناير كل أربع سنوات هو الفائز"، بينما أشار إلى العديد من المخاوف بشأن إدارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بعد الضغط عليه للحصول على إجابة حول ما إذا كان ترامب قد خسر، وأجاب: "بالطبع خسر".

ورداً على تلك المقابلة، قال المتحدث باسم ترامب ستيف تشيونغ لشبكة NBC News إن DeSantis "يجب أن يتوقف عن كونه أكبر مشجع لجو بايدن".

كان موضوع هزيمة ترامب في الانتخابات حجر عثرة أمام بعض مرشحي الحزب الجمهوري الذين يأملون في هزيمة ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 ، بالنظر إلى استمرار شعبية ترامب بين قاعدة الحزب.

الجدير بالذكر أن استطلاع أجرته شبكة CBS News / YouGov في مايو أظهر أن 69% من الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية قالوا إنهم لا يعتبرون الرئيس بايدن هو الفائز الشرعي في انتخابات 2020.