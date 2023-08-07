الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«صحة الإسماعيلية» تقود حملة مرور مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، اليوم الاثنين، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الغير حكومية "الخاصة" ، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، أن الحملة قامت بالمرور على 8 منشآت طبية خاصة، من بينهم 5 معامل تحاليل ومركز للنساء والتوليد ومركز أسنان وعيادة للأسنان .

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة.

اخبار صحة الإسماعيلية اخبار صحة الاسماعيلية اليوم تطوير صحة الاسماعيلية صحة الإسماعيلية صحة الاسماعيلية اليوم
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

بعد الإعلان عن بيع مكتبتها.. أول تعليق من ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوى

"الغرف التجارية": التبادل التجارى المصرى التركى يتجه نحو الاستقرار المتعمق

"الصحة" تكشف حقيقة نقص الأدوية لبعض الأمراض المزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية