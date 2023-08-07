«صحة الإسماعيلية» تقود حملة مرور مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، اليوم الاثنين، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الغير حكومية "الخاصة" ، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، أن الحملة قامت بالمرور على 8 منشآت طبية خاصة، من بينهم 5 معامل تحاليل ومركز للنساء والتوليد ومركز أسنان وعيادة للأسنان .

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة.