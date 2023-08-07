الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى سفير سيراليون لدى القاهرة

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة سيراليون لدى القاهرة صادق سيلا، وعدد من أعضاء السفارة.
وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسيراليون وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات.


وأكد الجانبان، أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية والتبادل التجاري، ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون في المجالين الثقافي والتعليمي.


ومن جانبه، أكد السفير سيلا، على ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.


وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في سيراليون.


وأضاف أن لدى سيراليون العديد من الشباب في مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان، وأن رئيس الوزراء والعديد من الوزراء من الشباب.


ومن جانبهم، أكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، وعن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وسيراليون في المجالات المختلفة، وعن مدى اهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع كافة الأشقاء في إفريقيا.


وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية تقديرا لعمق العلاقات بين البلدين.


حضر اللقاء من جانب التنسيقية، طارق الخولي عضو مجلس النواب، وكل من بسمة العقدة، محمد هندي، السيد رمزي ويوسف العوالي، أعضاء التنسيقية.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دولة سيراليون وفد التنسيقية العلاقات التاريخية مجالات الزراعة
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