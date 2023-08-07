"إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل جدول حفلات مهرجان العلمين بنهاية الأسبوع

قالت ميرنا عادل، موفدة إكسترا نيوز في مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين يواصل فعالياته وإبهار العالم بما يقدمه.

أضافت ميرنا، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأسبوع الماضي كان نموذجًا رائعًا للحفلات الطربية الغنائية الشبابية بداية من حفل الفنانين مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ومحمد منير، وحميد الشاعري، وإليسا.

أهم الحفلات الفنية

وتابعت أن الجمهور على موعد مع حفلات مبهرة في نهاية الأسبوع تبدأ من يوم الخميس بحفل الفنانة كارول سماحة، وبهاء سلطان، وعمر خيرت، ورامي عياش، إضافة إلى مشاركة فرقة الحرية وفرقة سوهاج والنوبة للفنون الشعبية.

وأشارت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عروض الأزياء ومنهم المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي يقدم عروضَا مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، موضحة أن يوم الجمعة نشهد حفلات شبابية لفرقة مسار إجباري، ومسلم ورضا البحراوي على مسرح الشارع، إضافة لتقديم عروض الباليه والليلة الكبيرة على مسرح الكورنيش.