العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل ترعة فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب مجهولة الهوية وبها كدمات داخل ترعة، في نجع العروبة، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب داخل ترعة في نجع العروبة مركز قفط.

وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا تقريبًا مجهولة الهوية وبها كدمات داخل ترعة في نجع العروبة مركز قفط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.