رفع 210 أطنان من القمامة وتحسين النظافة فى كفر الزيات بالغربية

تمكَّن عمال رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في الشوارع، بالإضافة إلى تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عادل داود، إن هذه الحملات النظافة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المجاورة، بالإضافة إلى تحسين حالة الطرق وتسويتها، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات، ومدينة كفر الزيات التزامها برفع مستوى النظافة وتحسين البيئة للمواطنين، وتسعى لتحقيق رؤية مدينة نظيفة وجذابة للجميع.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الواضحة والقوية من محافظ الغربية، الذي أكد أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة. وتأتي هذه الجهود بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن الحملات النظافة التي قامت بها رفعت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات تعتبر جزءًا من خطة شاملة لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات في المحافظة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.