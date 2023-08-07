ذا أثلتيك: توتنهام يرفض عرض بايرن ميونخ الثالث لضم هارى كين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رفض عرض بايرن ميونخ الألماني الأخير، للتعاقد مع المهاجم هاري كين، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت بأن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثالث للتعاقد مع كين مقابل 100 مليون يورو + إضافات.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن توتنهام أرسل ردًا برفض عرض بايرن ميونخ، بعد أن عقد الناديان محادثات في لندن الأسبوع الماضي، للمناقشة حول مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني موضع خلاف بينهما في تقييم كين.

وأوضح التقرير أن مسئولي بايرن ميونخ سيعقدون اجتماعًا اليوم بخصوص تحديثات الميركاتو والمفاوضات الخاصة بـ هاري كين، لاتخاذ قرار نهائي حول ذلك الصدد.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي توتنهام يأمل في إقناع كين بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023/2024.

وكان بايرن ميونخ قد قدم عرضًا أوليًا بقيمة 70 مليون يورو + إضافات لضم كين تم رفضه في يونيو، قبل أن يرفض توتنهام عرضًا ثانيًا من النادي البافاري مطلع شهر يوليو المنقضي.