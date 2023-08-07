الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وحدة الصم الأسقفية تستضيف جمعية النور لعقد ورشة عن الصحة النفسية

الكنيسة
الكنيسة

استضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية جمعية النور الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك لعقد ورشة للتوعية عن الصحة النفسية، بحضور تسعة عشر شابًا من خريجي الوحدة.


تناولت الورشة الحديث عن أهمية الصحة النفسية، وكيفية تجنب العادات السيئة وأضرارها، وتناول الأكل الصحى، بالإضافة لفوائد الرياضة كونها عامل أساسي للصحة الجسدية والنفسية.

 

اختتم اليوم بمجموعة من الألعاب، تهدف إلى التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تجاهل الصحة النفسية وما ينتج عنها من أضرار.

 

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

 

وكان ققدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الأنبا الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

 

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا على صورة المسيح، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها على مدار خمسة وأربعين عامًا.

 

وكانت قد استضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية جمعية النور الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك لعقد ورشة للتوعية عن الصحة النفسية، بحضور تسعة عشر شابًا من خريجي الوحدة.

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