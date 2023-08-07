الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراضها وعلاجها.. كل ما تريد معرفته عن مرض الصدفية

الصدفية
الصدفية

تعتبر الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة التي تصيب الأشخاص، ولكنها تأتي بأشكال مختلفة بين شخص وأخر، فيمكن أن تأتي قوية، ومرات أخرى خفيفة التي يمكن أن تتراجع ثم تظهر مرة أخرى إذا تعامل الشخص معها بإهمال.

ويعتبر أغسطس شهر التوعية عن مرض الصدفية الذي يصيب الأشخاص بشكل ظاهر وبازر بالجلد، الذي يتمثل في تكون طبقة قشرية، ولأن الصدفية تختلف من شخص لأخر فهناك الخفيف منها، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن الصدفية الخفيفة بحسب موقع "healthline" الطبي:

أعراض الصدفية الخفيفة:

الصدفية من النوع الخفيف تظهر في باطن كف اليد.

عند مفاصل الاصابع وأسفل الأظافر مباشرة.

والصدفية الخفيفة تختفي خلال فصل الشتاء وتظهر بفصل الصيف مجددًا، حيث تتأثر بالشمس والحرارة والماء، والصابون.

وتكون الصدفية الخفيفة من النوع القشري الذي يجعل الجلد يتقشر.

علاج الصدفية:

تعتبر الصدفية الخفيفة من الأنواع التي يتم علاجها سريعًا وخاصة في حالات الإصابة الخفيفة، التي تكون فيها الأماكن المصابة أقل من 10% من سطح الجسم، ويتمثل العلاج في المراهم الموضعية التي تعمل على تنظيم عملية تكوين الجلد.

كما أنه يمكن للمرطبات الخالية من العطور علاج الصدفية الخفيفة دون الاحتياج لوصف طبي، حيث بدورها تخفف من أعراض الصدفية الخفيفة من خلال استخدام الشامبو أو الكريمات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، كما يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تعالج الصدفية.

متى يجب زيارة الطبيب لمريض الصدفية الخفيفة؟

يجب زيارة الطبيب إذا لوحظ أي تغييرات في الجلد، فيجب القيام بإجراء فحوصات ذاتية منتظمة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات، وخاصة المرضى الذين يزداد طفحهم الجلدي سوءًا.

طرق الوقاية من مرضة الصدفية:

لا يوجد طريقة للوقاية من الصدفِية، ولكن يمكن تقليل مخاطرها من خلال اتباع علاج بشكل منتظم، وكذلك العناية بالبشرة وتجنب المحفزات التي يمكن أن تسبب تفاقم الأعراض الخاصة بالصدفية.

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