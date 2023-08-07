الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

منها "لوكاندة المفاجئات" و"وكر الأشرار".. أفلام لم ترض عنها هند رستم

هند رستم
هند رستم

الفنانة الراحلة هند رستم، كانت تُعد واحدة من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية، نظرًا لما قدمته للسينما من أعمال متنوعة، لُقِّبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق" له العديد من الأدوار الفنية التي تركت بصمة لدى المشاهد العربي.


تمر غدًا ذكرى رحيل ملكة الإغراء، التي رحلت عن عالمنا يوم 8 أغسطس 2011، فهى من مواليد عام 1931، بمحرم بك في الإسكندرية.


تناولت الكثير من الأقلام حياة هند رستم، إلا أن الكاتب أيمن الحكيم تناول تفاصيل دقيقة وكافية عن حياة رستم.


فقد كشف الحكيم، في كتابه" ذكرياتي.. هند رستم"، عن الأدوار الفنية التي لم ترض عنها في مسيرتها الفنية فقال:" لم تكن هند رستم تجامل حتى نفسها، ولم تكن أعمالها تسلم من صراحتها، فتنتقد نفسها ببساطة كما تنتقد الآخرين.


وتابع: تعترف لك بلا تردد أن هناك أفلاماً قامت ببطولتها لكنها لا تحبها ولا تفخر أنها فى رصيدها، بينها مثلا فيلم "لوكاندة المفاجآت" الذي جمعها بنجم زمانه إسماعيل يس، وتذكر أنها وقعت على السيناريو من دون أن تقرأه فقد كان الوقوف أمام إسماعيل يس حلمًا لأى نجمة وقتها فهو نجم الشباك الأول، وصاحب الشعبية الطاغي، لكن هذا لايمنع من أن الفيلم كان دون المستوى.


وأوضح أيمن أنه بالشجاعة نفسها تنتقد فيلما "أعظم طفل في العالم" على الرغم من أنه جمعها بنجم تعشقه رشدى أباظة وحقق نجاحاً جماهيرياً.


لافتاً، فإنها تراه من أضعف الأفلام التى قدمتها، أداءً ومضموناً، صحيح أنها أدت فيه مشاهد إنسانية رائعة تحسب لها، ولكنه لا يقارن مثلاً بفيلم" وكر الأشرار" وأنه لم يترك أثراً في نفسها، ولا تحب أن تتذكره، وكل مابقى في ذاكرتها منه أن مشاهده جرى تصوير أغلبها فى فيلا مخرجه حسن الصيفى، وكانت أيام تصويره ممتعة، لأن الصيفى كان رجلا كريما، وكان يعزمها هي وبقية أبطال الفيلم رشدى أباظة وفريد شوقى والمليجي يومياً على الغداء مع زوجته زهرة العلا . 
وأما عن أفلامها التى لم تنل رضاها لاتزيد على أربعة أو خمسة على أقصى تقدير، وهى نسبة لا تكاد تذكر أمام رصيد أعمالها السينمائية الذى يزيد على ثمانين فيلمًا.

العصر الذهبي للسينما المصرية هند رستم ملكة الإغراء مارلين مونرو الشرق فيلم لوكاندة المفاجآت اسماعيل يس فيلم وكر الأشرار
ads

الأكثر قراءة

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

خروج "أبونسب" و"شماريخ "من قائمة أفلام صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية