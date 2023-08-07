الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العروض تنهال على طارق حامد بعد اقتراب رحيله من اتحاد جدة

طارق حامد
طارق حامد

 تلقى طارق حامد نجم اتحاد جدة والمنتخب الوطني، عددا من العروض فى الأيام الأخيرة بعد اقترابه من الرحيل عن اتحاد جدة، عقب تعاقد الفريق السعودي مع البرازيلي فابينيو وكانتى اللذين يلعبان في نفس مركز طارق حامد . 

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى عدة عروض منها الوحدة والتعاون السعوديان والعربى القطري، كما أكدت تقارير سعودية أن طارق حامد وقع مخالصة مالية مع نادي الاتحاد.

 وشارك طارق حامد مع فريق اتحاد جدة في البطولة العربية، قبل أن يتعرض للإصابة في الوجه خلال مباراة الصفاقسي التونسي، ليغيب عن الفريق في المباريات الماضية. 

وودع اتحاد جدة البطولة العربية بعد خسارته أمام الهلال السعودي، في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف . 

طارق حامد اتحاد جدة المنتخب الوطني البرازيلي فابينيو العربي القطري البطولة العربية
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