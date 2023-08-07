الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية

خلال اللقاء الدوري
خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وفتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحلمى حيدر مدير عام أملاك الدولة بالفيوم، وشيرين محمد نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم لشئون المدينة.

 

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من الحالات الأولى بالرعاية، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

 

وبشأن تضرر إحدى السيدات من تحويل وحدة سكنية بالدور الأرضى بالعقار الذى تقيم فيه بمساكن النويرى بمدينة الفيوم، إلى محل تجارى مما يهدد السلامة الإنشائية للعقار ويحدث حالة من الضوضاء، وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مسئولى مجلس مدينة الفيوم، بسرعة معاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود مخالفات.

 

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توقف إجراءات التصالح على أراضى البناء الخاصة بهم، وجه المحافظ مسئولى مجلسى مدينة الفيوم وإطسا، بدراسة كافة الأوراق الخاصة بهم وتيسير إجراءات التصالح لهم.

 

 

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خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب بالقطاع الخاص
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