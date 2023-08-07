وزير الخارجية يتوجه إلى تونس.. ويحمل رسالة من الرئيس السيسى لـ"قيس سعيد"

بعد مشاركته في اجتماعات دول جوار السودان..

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الإثنين، إلى تونس مباشرة من العاصمة التشادية "ندجامينا"، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.

ذلك بحسب ما صرح به السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية من "ندجامينا"، اليوم الإثنين، حيث تُعقد اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان.

وأوضح السفير أبوزيد أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة الي التشاور مع نظيره التونسي "نبيل عمار" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقي الرئيس التونسي

وكشف عن أن وزير الخارجية سوف يتشرف خلال الزيارة بلقاء الرئيس التونسي "قيس سعيد"، حيث سينقل له رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى تونس في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى مصر في شهر أبريل 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم.

وشهد عام 2022 انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على 11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.