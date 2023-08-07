الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قريبًا.. مهرجان العلمين الجديدة يستضيف السيرك المكسيكى

السيرك المكسيكى
السيرك المكسيكى

أعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة عن استضافة السيرك المكسيكى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان على مدار الأيام المقبلة. 

وشوقت إدارة العلمين الجديدة جمهور المهرجان بالإعلان عن مشاركة عروض السيرك المكسيكى العالمى بالمهرجان، والمقرر لها قريبًا.

ويضم السيرك المكسيكى باقة متنوعة من أفضل المحترفين من لاعبى الأكروبات والمهرجين والموسيقيين والعارضين، بالإضافة إلى مجموعة من النمور والأسود والتماسيح.

كما سيقدم السيرك مجموعة متنوعة من العروض التي تحبس الأنفاس، مثل: عجلة التوازن، وعروض الدراجات الهوائية، والمهرجين، وغيرها من العروض الفريدة.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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