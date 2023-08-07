تفاصيل النظام الإلكتروني لتسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول تدشين نظام إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العالية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمعادلات.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أن النظام الإلكتروني الجديد لمعادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العالية يأتي في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لتقديم كافة الخدمات في صورة إلكترونية؛ حرصًا من المجلس على توفير الوقت والجهد على الطلاب، وفي نفس الوقت، تتماشى هذه الجهود مع سياسة الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار في التعليم، موضحًا أن رقمنة دورة العمل في الجهات الخاصة هي مرحلة أولى، يتبعها مرحلة أخرى لباقي الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية.

وأوضحت الدكتور سحر أنور مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العالية بالمجلس الأعلى للجامعات أن النظام الإلكتروني الجديد يُسهل إجراءات المعادلة، ويُمكن للطالب التقديم على هذا النظام من خلال الرابط التالي:

http://eq-decisions.scu.eg/Home.php

وتم تحميل جميع المستندات اللازمة، وكافة اللوائح الداخلية، وإتاحة الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بهذا الموقع، حيث يتم إحالة الموضوعات إلى لجان القطاع المختصة، وتيسيرًا على الجامعة، يتابع كل مسئول الموضوعات الخاصة بالجامعة، وخط سيرها، حتى يتم الانتهاء منها من خلال هذا النظام.