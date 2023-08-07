برلمانى يتهم الحكومة بالإهمال المُتعمد لمبنى وزارة الأوقاف

تقدم عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف عن حريق مبني وزارة الأوقاف بوسط البلد.

وقال إمام في سؤاله: كيف يعقل أن مبنى وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق، وأين هي إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبنى، وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال.

وأضاف: ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبني مُنذ تولية للوزارة عام 2013م، أي قرابة العشر سنوات، ومن المسئول عن الأضرار التي لحقت بهذا المبنى الأثري، ومن المسئول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب.

وتابع متسائلا : لماذا لم يقم الوزير- الذي يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف- بتجديد المبنى خلال فترة توليه المسئولية، بخاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا، وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة، وهل هناك حفظ رقمي لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا، أم نتحدث عن مأساة حقيقية، قلتها سابقًا لهذا الوزير: زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل الآن أؤكد أن الرحيل لم يعد كافيًا دون محاسبة جنائية وسياسية عن هذا الوضع المتردي.

وعقب الحادث أحال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحقيق في موضوع هذا الحريق إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر.