هل ينضم محمد الننى لمعسكر منتخب مصر فى سبتمبر؟

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة استبعاد محمد النني لاعب أرسنال، من معسكر الفراعنة المُقرر له في سبتمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر، إن موقف "النني" من الانضمام لمعسكر منتخب مصر غير محسوم حتى الآن، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم المنقضي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجهاز الفني نفسه لم يحسم موقف اللاعب من معسكر سبتمبر، خاصة أنه سيشارك قريبًا مع فريقه وأنه يتعافى من الإصابة التي لحقت به.

ولفت إلى أن هناك متابعة منتظمة من قبل الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، لموقف محمد النني، طوال الفترة الماضية، وإبلاغ البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة بكل التطورات، حتى يكون هناك معلومات كافية عن جميع اللاعبين المحترفين.

ويدخل منتخب مصر في معسكر تدريبي، في بداية سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكبار «كوت ديفوار 2024».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي، في السابعة من مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر، على استاد الدفاع الجوي.