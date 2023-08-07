الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل ينضم محمد الننى لمعسكر منتخب مصر فى سبتمبر؟

الننى
الننى

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة استبعاد محمد النني لاعب أرسنال، من معسكر الفراعنة المُقرر له في سبتمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر، إن موقف "النني" من الانضمام لمعسكر منتخب مصر غير محسوم حتى الآن، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم المنقضي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجهاز الفني نفسه لم يحسم موقف اللاعب من معسكر سبتمبر، خاصة أنه سيشارك قريبًا مع فريقه وأنه يتعافى من الإصابة التي لحقت به.

ولفت إلى أن هناك متابعة منتظمة من قبل الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، لموقف محمد النني، طوال الفترة الماضية، وإبلاغ البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة بكل التطورات، حتى يكون هناك معلومات كافية عن جميع اللاعبين المحترفين.

ويدخل منتخب مصر في معسكر تدريبي، في بداية سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكبار «كوت ديفوار 2024».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي، في السابعة من مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر، على استاد الدفاع الجوي.

2024 8 سبتمبر إبلاغ ارسنال استعداد ا إثيوبيا أثيوبي
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية