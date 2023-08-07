الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتين مجهولتين الهوية ببني سويف

جثة
جثة

عثر أهالي محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، على جثتين مجهولتين الهوية بطريق هرم ميدوم الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مركز شرطة الواسطى يفيد بالعثور على جثتين لشابين مجهولتين الهوية، بطريق هرم ميدوم الواسطى، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابساتها الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

ويكثف رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى برئاسة الرائد محمد محروس من جهودهم في كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

العثور على جثتين الواسطى المركزي بني سويف هيئة الإسعاف المصرية سيارة إسعاف
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