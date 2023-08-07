سيامة 3 كهنة جدد في إيبارشية شبين القناطر

سيم نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، 3 كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وعقب صلاة الصلح سيم نيافتهما 3 من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس ميخائيل صليب كاهنًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باسم القس صموئيل.

- الشماس ريمون عبد المسيح كاهنًا عامًا باسم القس فام.

- الشماس هاني صليب كاهنًا عامًا باسم القس برسوم.

وهذا ويقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء (البراموس) بوادي النطرون ثم دير موسى النبي بجنوب سيناء.

- اجتماع مجمع كهنة أبو قرقاص

وعقد مجمع كهنة أبو قرقاص اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

- افتتاح كنيسة السيدة العذراء بدقادوس

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدقادوس، وذلك بمناسبة افتتاح الكنيسة بشكل مبدئي بعد ترميم شامل للكنيسة استغرق أكثر من سنة ونصف وتم الانتهاء من الترميم الداخلي ويتبقى الترميم الخارجي.وجدير بالذكر أن الكنيسة تعد من المزارات الهامة في الوجه البحري.