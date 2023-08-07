الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب شباب مصر لكرة اليد يواجه البرازيل في أولى مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم

منتخب مصر هزم أيسلندا
منتخب مصر هزم أيسلندا في ختام الدور الأول

يبدأ منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد مشواره في الدور الرئيسي لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري بمواجهة منتخب البرازيل في السادسة والنصف مساء اليوم.

وتتواجد منتخبات مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك في المجموعة الثاية بالدور الرئيسي ويقضي نظام البطولة بعدم المواجهة بين الفريقين الين تواجدا في مجموعة واحدة بالدور الأول على أن يصعد كل فريق بالنقاط التي حصل عليها من مواجهة الدور الأول وبالتالي سيبدأ منتخب مصر الدور الرئيسي ورصيده نقطتين حصيلة فوزه على التشيك في الدور الأول ونفس الحال للمنتخب الإسباني بينما يبدأ منتخبا البرازيل والتشيك الدور الرئيسي بدون نقاط.

مباراة البرازيل تمثل أهمية كبيرة لمنتخب مصر لأن الفوز بها يعني بنسبة كبيرة ضمان التأهل للعب على المراكز من الأول إلى الثامن.

كان منتخب مصر قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالفوز على اليابان 40 -32 وعلى التشيك 28 – 22 وعلى أيسلندا 33- 30 وتأهل لدور الـ16 ومعه منتخب التشيك.. وفي المقابل احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد هزيمته أمام إسبانيا 29 -38 وفوزه على كوريا 31 -30 وعلى البحرين 28 -22.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم مواليد 2004 لكرة اليد منتخب مصر منتخب البرازيل اسبانيا التشيك
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