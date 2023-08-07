الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الدولة نجحت فى تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة، بما ساهم في تنمية حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع انطلاق مهرجان "العالم علمين"، والذي يضم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية، وهو ما مهد الطريق نحو تحويل المدينة إلى مزار سياحى طوال العام، وليس مقصورًا فقط على أشهر الصيف من كل عام، مؤكدًا أن النهضة التى شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضعها بقوة على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات السياحة الأوروبية لهذه المدينة التى تعد واحدة من أعظم إنجازات الدولة.

وقال محسب، فى بيان صحفى له، إن الدولة وضعت خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة من خلال إنشاء المدن الجديدة كالعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة لجذب المزيد من السائحين حول العالم، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التى تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها، والتى تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطئ، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إطلاق خطوط طيران مباشر من دول أوروبية إلى الساحل الشمالى خلال فصل الصيف، وهو ما ساهم في تنشيط حركة السياحة الأوربية والآسيوية إلى المدينة الجديدة إضافة إلى السائحين العرب.

وأكد عضو مجلس النواب أن العلمين الجديدة أصبحت نقطة جذب سياحي، وقادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم، خاصة أنها تضم فنادق على أعلى مستوى وبنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أن تلك الفعاليات سيكون لها دور فى الترويج بشكل حقيقى للمدينة كواحد من أهم المقاصد السياحية في العالم، مؤكدًا على أهمية استمرار الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية بالمدينة على مدار العام، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق زيادة بمقدار 20% فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بنهاية عام 2023 وذلك بالمقارنة بالعام الماضى.

وأوضح أن ذروة قدوم السياح العرب لمصر تكون خلال فصل الصيف، ووصول أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى إلى نحو 8 ملايين سائح، وذلك ليصل إجمالى أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ6 شهور الأولى من العام الحالى بلغ نحو 7 ملايين و50 ألف سائح.

وأكد النائب أيمن محسب أن السياحة تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي وتوفير الكثير من فرص العمل، حيث بلغ حجم عوائد السياحة في مصر 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، موضحًا أن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال تنفيذ خطة لاستعادة السياحة في البلاد، ودعم سياسات وبرامج لتحسين البنية التحتية السياحية والإعلان عن البلاد بشكل أفضل في الأسواق الدولية.

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