جامعة أسيوط تقدم برنامجا لـ"نظم معلومات الأعمال BIS" بكلية التجارة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً حول برنامج نظم معلومات الأعمال BIS، والذي قدمه الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة؛ فى إطار تنفيذ الحملة الإعلامية التي تنفذها الجامعة؛ للتعريف بكلياتها، وبرامجها الدراسية، والخدمات المميزة التي تقدمها.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، إن برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS)، تأسس عام 2020؛ لتصبح جامعة أسيوط ثالث جامعة حكومية تقدم هذا البرنامج المتميز في جمهورية مصر العربية ، وهو برنامج دراسي أكاديمي باللغة الإنجليزية، ويهدف إلى مزج علوم نظم وتكنولوجيا المعلومات بالعلوم المالية والتجارية، مضيفاً أن مدة الدراسة في تخصص نظم معلومات الأعمال (BIS) ؛ لا تقل عن أربع سنوات دراسية، وبحد أقصى ثمانية فصول دراسية، يجتاز الطالب خلالها 143 ساعة معتمدة؛ حتى يستطيع الحصول على درجة البكالوريوس في نظم معلومات الأعمال(BIS ).

- أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج الدراسي إلى تخريج جيل مؤهل، للعمل داخل وخارج مصر في المحاسبة الإلكترونية المتخصصة، وإنشاء وتحليل وتصميم النظم المحاسبية والإدارية بمختلف أنشطتها ومجالاتها، وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة، وتصميم المواقع الإلكترونية، والمؤسسات الافتراضية والرقمية، وهيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، واقتصاديات المعرفة الإلكترونية لمؤسسات الأعمال، والبورصات المحلية والإقليمية، وتفعيل مفهوم هندسة البرمجيات؛ لتطوير مؤسسات الأعمال في جميع نواحي الأعمال.

وأوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد الكلية، إن البرنامج يضم نخبة من أساتذة كليات التجارة، والحاسبات، والذكاء الاصطناعى؛ لإكسابهم مهارات تطبيقات الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن من شروط القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) ؛ يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو إحدى الشهادات العربية، والأجنبية المعادلة لها.

وذلك في نفس العام الدراسي للقبول، وأن يكون مقبولاً بكلية التجارة عن طريق مكتب التنسيق، أو تم قبوله بكلية أخرى مناظرة، أو غير مناظرة، مع استيفاء الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة- جامعة أسيوط، وذلك في نفس عام التقدم، والحصول على 80% على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.

كما يجب أن يكون التفضيل عند قبول الطلاب في ضوء الأعداد التي تقرها اللجنة التنفيذية للبرنامج علي أساس (مجموع الثانوية العامة، و درجة مادة اللغة الإنجليزية).