الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز يحتل المركز الثالث فى "صراع الإيرادات"

بيت الروبي
بيت الروبي

حقق الفنان كريم عبدالعزيز حالة نجاح كبيرة بفيلمه الجديد "بيت الروبي"، والذي أحدث حالة رواج كبيرة في شباك التذاكر منذ طرحه بموسم عيد الأضحى الماضي.

فحقق الفيلم مساء أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 483 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث بعد فيلمي محمد هنيدي "مرعي البريمو" ومحمد مضان "ع الزيرو".

 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

 

يقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق، يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

 

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