الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص تعرض لاعتداء فى كرداسة

جثة
جثة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع عامل نتيجة الاعتداء عليه في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع شخص في كرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر تم تحديد هويته، بسبب خلافات بينهما، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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