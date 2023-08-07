"الرى": الاعتماد على الإضاءة الطبيعية والعمل عن بعد لترشيد استهلاك الكهرباء

تواصل وزارة الموارد المائية والري إتمام كل الإجراءات الخاصة بتمام انتقال قطاعات وأجهزة الوزارة إلى العمل في المقر الدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الإضاءة

فى الإطار ذاته، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، وذلك لمتابعة استكمال كل الإجراءات الخاصة بتمام انتقال الوزارة إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عرض موقف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بجهات الوزارة المختلفة، من خلال تقليل الإضاءة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بالمكاتب بقدر الإمكان.

تقليل استخدام الأجهزة والمصاعد وأجهزة التكييف

وزير الرى

كما أكد وزير الرى على ضرورة تقليل استخدام الأجهزة والمصاعد وأجهزة التكييف، بما لا يؤثر على سير منظومة العمل، وتطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر أغسطس الجارى، من خلال العمل عن بعد فى جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة التى لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك طبقًا لطبيعة العمل بكل جهة من جهات الوزارة.

كما ناقش الدكتور هانى سويلم خطة الوزارة في الدفع بالقيادات الشابة وإعطاء فرصة لشباب المهندسين لتولي المناصب القيادية مع تحديد البرامج التدريبية المطلوبة لهم، مشيرًا إلى أهمية وضع تصور للتدريب الذي يحتاجه العاملون بالوزارة من المهندسين والإداريين.

وتم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.